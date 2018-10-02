Владимир Крикунов возглавил московское «Динамо»

Вы мечтали возвращении Олега Знарка? Думали, что Петерис Скудра — оптимальный вариант для сегодняшнего «Динамо»? Ха-ха. Как бы не так. Руководство бело-голубых обвело всех вокруг пальца, разрушив до основания надежды болельщиков и сбросив водородную бомбу на прогнозы журналистов. Новым главным тренером москвичей станет Владимира Крикунов. И всерьёз воспринимать это назначение не получается при всём желании. Нет, конечно, фамилия Крикунова не в первый раз всплывает в контексте смены главного тренера «Динамо». Ещё в начале сентября, после второго поражения в сезоне, Владимира Васильевича начали сватать на место его тёзки Воробьёва. Тогда мы попытались предостеречь динамовских боссов, что ностальгия Валерия Шанцева — это не самый действенный аргумент при выборе нового главного тренера. Наши усилия оказались тщетны.

Сколько моментов было в сентябре, когда вот-вот должна была грянуть отставка. Но то команда «не вовремя» выигрывала, то сбои давала громоздкая бюрократическая машина, принимающая в «Динамо» ключевые решения. Но так или иначе вместо Крикунова звучали фамилии куда более адекватных кандидатов. Знарка, Скудру и даже Буцаева, который также был в шорт-листе, можно было легко представить на месте Воробьёва.

Прежде всего совершенно непонятно, кто в «Динамо» принимает решения. На недавнем совете директоров, который состоялся в пятницу, не было ни слова о смене главного тренера. Шанцеву было поручено наладить финансовую дисциплину, а «предложения менеджмента по совершенствованию спортивных результатов команды» предложили рассмотреть на следующем заседании. Что изменилось за эти три дня? «Динамо» дважды проиграло, оба раза со счётом 0:1. И если уступить лидеру Востока не зазорно, то «Трактор» находится в не менее патовой ситуации. По сути, игру в Челябинске можно было преподносить под вывеской «Горец. В конце останется только один». Тренер проигравшей команды мог паковать чемоданы. Им стал Воробьёв.

Впрочем, паковать чемоданы — образное выражение. Никуда главному тренеру бело-голубых переезжать не придётся. Более того, даже место работы у него останется прежнее. Поменяется только одно — должность. Воробьёв, который ранее уже помогал Сергею Орешкину , останется в штабе Крикунова на должности ассистента главного тренера. Рокировку, похожую на ту, что сегодня произошла в «Динамо», в прошлом сезоне мы могли наблюдать в Новосибирске. Павел Зубов , не потянувший роль главного, подвинулся и уступил вожжи Владимиру Юрзинову . В итоге эта рокировка чуть было не вывела «Сибирь» в плей-офф, но при этом между новым главным тренером и бывшим главным тренером, отправившимся на понижение, были трения.

Но всё же ключевая деталь в назначении Крикунова — это даже не сохранение Воробьёва в тренерском штабе, а расставание с Андреем Николишиным. Изначально его присутствие в качестве помощника Воробьёва вызывало много вопросов. Мало того что Николишина главному тренеру навязали, так ещё и по характеру экс-главный тренер «Трактора» и «Амура» — настоящая мина замедленного действия. И, кажется, она рванула. По разным данным, Шанцев то ли обещал Николишину должность главного тренера в случае провала Воробьёва, то ли, напротив, приглашал помощником при условии, что они не будут подсиживать главного. Правды не знает никто, кроме участников этого разговора. Как бы то ни было, Николишин вёл свою игру и точно плыл не в одной лодке с Воробьёвым. Это можно было заметить даже по его поведению на лавке, где он держался сам по себе. Не было у Николишина контакта и с игроками «Динамо».

Денис Казионов, Место Николишина в штабе «Динамо» займёт Анатолий Антипов . Всю свою тренерскую карьеру он провёл в системе клуба, а в 2017 году привёл динамовский фарм из Балашихи к Братине. Почему Крикунов позвали к себе в помощники именно его? Это можно объяснить тем, что в сезоне-2004/05, когда новый-старый рулевой «Динамо» выиграл золото Суперлиги, Антипов тренировал вторую команду, за которую тогда выступали Николай Белов Алексей Сопин и… сын Крикунова. Собственно, решение об исключении Николишина из тренерского штаба — единственное разумное и логически верное. Того, кто раскачивает лодку, из неё нужно спускать в воду первым. Но вот выбор Крикунова с его давно устаревшими методами, да ещё и при свободных Знарке и Скудре, за гранью понимания. Единственное, чем можно объяснить это назначение, — серьёзными финансовыми трудностями «Динамо». Крикунов, как известно, был готов отсрочить пенсию за вполне символическое вознаграждение. Скудра мог расшевелить динамовский муравейник, заставить работать даже тех, кто рассматривал контракт с «Динамо» как заслуженный отдых. Выстроить систему Петерису точно было по силам. Насколько привлекательную взгляду болельщика — другой вопрос, но бело-голубым сейчас не до изысков. Приглашение Знарка и вовсе стало бы для «Динамо» новой точкой отсчёта, возвращением к былым амбициям. А уж объединять коллектив Олег Валерьевич умеет как никто другой.

Что ждёт «Динамо» при Крикунове, предсказать не трудно. Прежде всего это сумасшедшие нагрузки с пресловутыми баллонами. Только от одной мысли о методах олдскульного тренера игроки падают в обморок. Особенно непросто придётся ветеранам во главе с Ильёй Никулиным . В некотором роде Максиму Афиногенову даже повезло, что он выбыл из-за травмы до конца сезона. Работа с Крикуновым могла бы досрочно завершить его карьеру.