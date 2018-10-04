Игорь Ожиганов дебютировал за «Торонто» и сыграл меньше всех среди защитников

В первой игре сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» в родных стенах принимал «Монреаль Канадиенс» и одержал победу в овертайме со счётом 3:2. В составе «кленовых листьев» дебютировал российский защитник Игорь Ожиганов . Ему было доверено провести на льду чуть больше 13 минут, из которых 45 секунд пришлось на игру в меньшинстве. Игорь получил меньше всего игрового времени среди защитников «Торонто». Он отметился тремя силовыми приёмами, удалением и одним заблокированным броском. В свою очередь больше всех времени на льду провёл Никита Зайцев — 22 минуты 47 секунд. В мае 2018 года 25-летний Ожиганов подписал с «кленовыми листьями» контракт сроком на один сезон. До этого он выступал в КХЛ за «Амур» , «Сибирь» и ЦСКА.