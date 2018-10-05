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«Салават Юлаев» разгромил «Слован» в КХЛ
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«Салават Юлаев» разгромил «Слован» в КХЛ 

Вести.Ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: hcsalavat.ru
Уфимский "Салават Юлаев" на своей площадке одержал победу над словацким "Слованом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Николая Цулыгина отправили в ворота гостей четыре шайбы, пропустив при этом одну.
Уфимцы уже в первом периоде смогли поразить ворота гостей дважды, когда за "Салават" забивали Йоонас Кемппайнен и Григорий Панин. Но словаки нашли, чем ответить и Патрик Вирта отквитал одну шайбу еще до сирены на первый перерыв.
Однако все тот же Кемппайнен вновь увеличил отрав от "Слована", едва начался второй период. В заключительном периоде хоккеисты "Салавата" усилиями Дмитрия Кугрышева забросили еще один гол и довели матч до разгромной победы — 4:1, в пользу уфимцев.
Победители набрали 19 очков и занимают пятую строчку в Восточной конференции КХЛ. В свою очередь "Слован" с восемью очками замыкает таблицу "Запада".
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