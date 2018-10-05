«Салават Юлаев» разгромил «Слован» в КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" на своей площадке одержал победу над словацким "Слованом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Николая Цулыгина отправили в ворота гостей четыре шайбы, пропустив при этом одну.

Однако все тот же Кемппайнен вновь увеличил отрав от "Слована", едва начался второй период. В заключительном периоде хоккеисты "Салавата" усилиями Дмитрия Кугрышева забросили еще один гол и довели матч до разгромной победы — 4:1, в пользу уфимцев.

Победители набрали 19 очков и занимают пятую строчку в Восточной конференции КХЛ. В свою очередь "Слован" с восемью очками замыкает таблицу "Запада".