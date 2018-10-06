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Три очка Семина помогли «Витязю» одолеть «Спартак»
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Три очка Семина помогли «Витязю» одолеть «Спартак» 

LiveSport.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ХК «Витязь»
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» на выезде одолел «Спартак» со счетом 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0).
Первую шайбу на 39-й минуте забросил Александр Семин. «Красно-белые» отыгрались в середине третьего периода усилиями Владислава Провольнева.
За три с небольшим минуты до конца основного времени Борна Рендулич воспользовался передачей Семина и вернул «Витязю» преимущество в одну шайбу.
Бен Максвелл сравнял счет за считанные секунды до окончания периода, и судьба встречи решалась в овертайме, где автором победного броска выступил Семин.
В турнирной таблице Западной конференции «Витязь» занимает седьмое место (13 очков), а «Спартак» — пятое (15 очков).
«Северсталь» прервала серию из четырех поражений, победив у себя дома «Торпедо» со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
Хозяева вышли вперед на 2-й минуте после результативного броска Сергея Лапина. Гости отыгрались стараниями Юрия Сергиенко на 26-й минуте.
Олег Яшин снова вывел хозяев вперед, отличившись на 41-й секунде третьего игрового отрезка, и хозяева сумели сохранить минимальное преимущество.
«Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции (12 очков). «Торпедо» идет шестым на Востоке (19 очков).
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