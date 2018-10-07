Названы главные звёзды игрового дня НХЛ 

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила первую тройку главных звёзд по итогам первого игрового дня регулярного чемпионата. Лучшим игроком признан нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин.
Сегин оформил дубль и сделал две результативные передачи в игре с «Виннипег Джетс». Встреча завершилась со счётом 5:1.
Второй звездой дня назван нападающий «Монреаль Канадиенс» Пол Байрон, который набрал 3 (2+1) очка в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:1).
Третьей звездой признан нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз. Он оформил хет-трик во встрече с «Сент-Луис Блюз» (5:4 ОТ). Кроме того, Тэйвз забил победную шайбу в овертайме.