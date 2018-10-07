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Названы главные звёзды игрового дня НХЛ
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Названы главные звёзды игрового дня НХЛ 

News.ru + ещё 5 8 часов назад
Фото: imago sportfotodienst/GlobaL Look Press
Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила первую тройку главных звёзд по итогам первого игрового дня регулярного чемпионата. Лучшим игроком признан нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин.
Сегин оформил дубль и сделал две результативные передачи в игре с «Виннипег Джетс». Встреча завершилась со счётом 5:1.
Второй звездой дня назван нападающий «Монреаль Канадиенс» Пол Байрон, который набрал 3 (2+1) очка в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:1).
Третьей звездой признан нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз. Он оформил хет-трик во встрече с «Сент-Луис Блюз» (5:4 ОТ). Кроме того, Тэйвз забил победную шайбу в овертайме.
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