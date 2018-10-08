«Анахайм» в серии буллитов обыграл «Детройт»

"Анахайм" в серии буллитов одержал победу над "Детройтом" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе "Анахайма" заброшенными шайбами отметились Хампус Линдхольм (31-я минута) и Якоб Сильверберг (49), у "Детройта" отличились Тайлер Бертуцци (12) и Даррен Хелм (35). Автором победного буллита стал Трой Терри.
В турнирной таблице Западной конференции "Анахайм" занимает первое место, набрав шесть очков, "Детройт" на Востоке с двумя очками идет 14-м.
В следующем матче "Анахайм" 11 октября примет "Аризону", "Детройт" 12 октября также дома сыграет с "Торонто".
В другом матче дня "Баффало" на своем льду обыграл "Вегас" со счетом 4:2.