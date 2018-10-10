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В Канаде хоккеист скончался на льду
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В Канаде хоккеист скончался на льду 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Матч любительской лиги в канадском городе Лэнгли завершился смертью хоккеиста Ноа Трулсена, сообщает Советский спорт.
Хоккеист подъезжал к скамейке запасных, когда споткнулся и ударился головой о бортик. Однокомандники пытались помочь травмировавшемуся игроку. Они делали Трулсену искусственное дыхание, но это не помогло. Скора, которая прибыла на место, диагностировала смерть хоккеиста. Травма оказалась несовместима с жизнью. О смерти хоккеиста в Фейсбуке сообщил его отец.
Соболезнования родным и близким хоккеиста выразил защитник Анахайма Кевин Биекса и легендарный игрок Далласа и сборной США Майк Модано.
Ранее умер Григорий Хижняк.
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