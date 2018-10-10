В Канаде хоккеист скончался на льду

Матч любительской лиги в канадском городе Лэнгли завершился смертью хоккеиста Ноа Трулсена, сообщает Советский спорт.

Хоккеист подъезжал к скамейке запасных, когда споткнулся и ударился головой о бортик. Однокомандники пытались помочь травмировавшемуся игроку. Они делали Трулсену искусственное дыхание, но это не помогло. Скора, которая прибыла на место, диагностировала смерть хоккеиста. Травма оказалась несовместима с жизнью. О смерти хоккеиста в Фейсбуке сообщил его отец.

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