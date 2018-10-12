Дацюк набрал 100-е очко в составе ХК СКА 

Нападающий хоккейного клуба СКА Павел Дацюк достиг отметки в 100 набранных очков в составе санкт-петербургской команды.
Знаковое для 40-летнего форварда событие произошло во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали».
И это юбилей, друзья!
100 очков в составе СКА теперь у @Datsyuk13!#СКАСЕВ pic.twitter.com/U4y8Lh1enB— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 12 октября 2018 г.
Дацюк выступает за СКА с 2016 года. До матча с «Северсталью», он провёл 118 игр за петербургский клуб, в которых забросил 29 шайб и отдал 70 результативных передач.
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