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Дацюк набрал 100-е очко в составе ХК СКА
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Дацюк набрал 100-е очко в составе ХК СКА 

RT на русском + ещё 25 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий хоккейного клуба СКА Павел Дацюк достиг отметки в 100 набранных очков в составе санкт-петербургской команды.
Знаковое для 40-летнего форварда событие произошло во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали».
Дацюк выступает за СКА с 2016 года. До матча с «Северсталью», он провёл 118 игр за петербургский клуб, в которых забросил 29 шайб и отдал 70 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Металлург» объявил о подписании контракта с американским хоккеистом Ником Шором.
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