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ЦСКА по буллитам обыграл «Адмирал» в матче КХЛ
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ЦСКА по буллитам обыграл «Адмирал» в матче КХЛ 

RT на русском + ещё 21 11 октября 2018
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
В основное время встречи на гол Сергея Конькова, армейцы ответили шайбой Максима Шалунова. В овертайме команды не выявили сильнейшего.
В серии послематчевых буллитов победный бросок исполнил Шалунов.
Такой результат позволил ЦСКА продлить победную серию до 11 матчей, а «Адмирал» потерпел шестое поражение подряд.
В других матчах игрового дня ярославский «Локомотив» победил минское «Динамо» (5:1), а китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл рижское «Динамо» (3:1).
Ранее сообщалось, что дубль Павла Дацюка помог СКА победить «Северсталь» в матче КХЛ.
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