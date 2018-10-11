ЦСКА по буллитам обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

В серии послематчевых буллитов победный бросок исполнил Шалунов.

Такой результат позволил ЦСКА продлить победную серию до 11 матчей, а «Адмирал» потерпел шестое поражение подряд.

В других матчах игрового дня ярославский «Локомотив» победил минское «Динамо» (5:1), а китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл рижское «Динамо» (3:1).