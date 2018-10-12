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Овечкин подрался с поклонником
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Овечкин подрался с хоккеистом Вудом, который брал автограф у россиянина два года назад 

RT на русском + ещё 14 2 часа назад
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поучаствовал в массовой драке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
Овечкин полез разнимать участников драку, тогда как нападающий «Нью-Джерси» Майлз Вуд налетел на россиянина и устроил потасовку.
В 2016 году Вуд брал автограф у Овечкина, сделал с ним совместное фото и называл россиянина своим кумиром.
«Нью-Джерси» разгромил «Вашингтон» со счётом 6:0.
Ранее три очка Евгения Малкина помогли «Питтсбург Пингвинз» одержать победу над «Вегас Голден Найтс» в матче НХЛ.
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