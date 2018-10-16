Тренер НХЛ отметил потрясающий талант Ковальчука

Тренер «Кингз» назвал Ковальчука потрясающим талантом

"Сегодня мы выглядели немного лучше в большинстве, но мы хотим проводить больше времени в чужой зоне. Будем работать над этим. Ковальчук — это потрясающий талант. Илья — габаритный игрок с отличной техникой, не знаю, удивляет ли меня что-то в его игре. Думал, что он больше нацелен на бросок, но он оказался человеком, который любит владеть шайбой и делать передачи. Если что-то и стало сюрпризом, то только это", — цитирует Стивенса LA Kings Insider.

"Кингз" набрали лишь пять очков в шести матчах сезона и идут на 10-ой позиции в Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее нападающий "Вашингтона" Овечкин заговорил о завершении карьеры.