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Тренер НХЛ отметил потрясающий талант Ковальчука
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Тренер «Кингз» назвал Ковальчука потрясающим талантом 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Лос-Анджелес Кингз" Джон Стивенс после поражения от "Торонто Мэйпл Лифс" со счетом 1:4 прокомментировал игру российского форварда Ильи Ковальчука, сообщает "Советский спорт".
"Сегодня мы выглядели немного лучше в большинстве, но мы хотим проводить больше времени в чужой зоне. Будем работать над этим. Ковальчук — это потрясающий талант. Илья — габаритный игрок с отличной техникой, не знаю, удивляет ли меня что-то в его игре. Думал, что он больше нацелен на бросок, но он оказался человеком, который любит владеть шайбой и делать передачи. Если что-то и стало сюрпризом, то только это", — цитирует Стивенса LA Kings Insider.
"Кингз" набрали лишь пять очков в шести матчах сезона и идут на 10-ой позиции в Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее нападающий "Вашингтона" Овечкин заговорил о завершении карьеры.
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