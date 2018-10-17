«Филадельфия» по буллитам победила «Флориду»

"Филадельфия" со счетом 6:5 в серии буллитов обыграла "Флориду" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин Евгений Дадонов отметился голом.
В составе хозяев отличились Уэйн Симмондс (22-я и 36-я минуты), Джордан Уил (26) и Клод Жиру (29, 38). У гостей шайбы забросили Фрэнк Ватрано (18, 29), Александр Барков (38, 49) и российский форвард Дадонов (46). Победный буллит реализовал Уил.
В матче также приняли участие еще четверо россиян — Иван Проворов ("Филадельфия" — 27 минут, 1 бросок, 1 хит), Михаил Воробьев ("Филадельфия" — 8 минут, показатель полезности "-1"), Богдан Киселевич ("Флорида" — 17 минут, 1 результативная передача, 1 хит), Максим Мамин ("Флорида" — 7 минут, 1 бросок, 2 хита).
Лучшим игроком встречи стал Жиру. Второй звездой матча был назван Барков, третьей — Симмондс.
В следующем матче "Филадельфия" 19 октября сыграет в гостях с "Коламбусом". "Флорида" 20 октября на выезде встретится с "Вашингтоном".
Результаты других матчей дня:
"Нью-Джерси" — "Даллас" — 3:0;
"Питтсбург" — "Ванкувер" — 2:3, ОТ (Евгений Малкин ("Питтсбург") — 19 минут, 3 броска, 1 результативная передача);
"Рейнджерс" — "Колорадо" — 3:2, по буллитам (Семен Варламов ("Колорадо") — 41 сейв, 2-я звезда матча).