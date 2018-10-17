«Филадельфия» по буллитам победила «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ

"Филадельфия" со счетом 6:5 в серии буллитов обыграла "Флориду" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин Евгений Дадонов отметился голом.

Лучшим игроком встречи стал Жиру. Второй звездой матча был назван Барков, третьей — Симмондс.

В следующем матче "Филадельфия" 19 октября сыграет в гостях с "Коламбусом". "Флорида" 20 октября на выезде встретится с "Вашингтоном".

Результаты других матчей дня:

"Нью-Джерси" — "Даллас" — 3:0;