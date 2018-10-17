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Исхаков госпитализирован после силового приёма
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Российский хоккеист Исхаков госпитализирован после силового приёма в матче NCAA 

RT на русском + ещё 4 10 часов назад
Фото: mhl.khl.ru
Российский нападающий «Университет Коннектикута», выступающий в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) Руслан Исхаков был госпитализирован в больницу после силового приёма от игрока Квиннипэкского университета Брогана Рафферти в матче чемпионата.
Исхаков был доставлен в больницу в целях предосторожности, сообщает ESPN. Нарушитель Рафферти заработал удаление до конца матча.
После матча в команде сообщили, что новых сведений о здоровье Руслана нет.
17-летний российский хоккеист был выбран клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» на драфте 2018 года.
Ранее российский нападающий хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников перенёс операцию по пластике крестообразных связок колена.
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