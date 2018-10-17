Российский хоккеист Исхаков госпитализирован после силового приёма в матче NCAA

Российский нападающий «Университет Коннектикута», выступающий в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) Руслан Исхаков был госпитализирован в больницу после силового приёма от игрока Квиннипэкского университета Брогана Рафферти в матче чемпионата.

Исхаков был доставлен в больницу в целях предосторожности, сообщает ESPN. Нарушитель Рафферти заработал удаление до конца матча.

После матча в команде сообщили, что новых сведений о здоровье Руслана нет.

17-летний российский хоккеист был выбран клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» на драфте 2018 года.