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Панарин стал третьей звездой дня в НХЛ
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Панарин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ 

RT на русском + ещё 55 5 часов назад
Фото: globallookpress.com © Adam Lacy/Icon Sportswire
Российский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан третьей звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
В матче против «Сент-Луис Блюз» Панарин отдал три результативные передачи, а его команда одержала победу — 7:4.
Первой звездой дня назван голкипер клуба «Бостон Брюинз» Ярослав Галак, оформивший шатаут во встрече с «Филадельфией Флайерз» (3:0). Вратарь отразил 26 бросков по воротам.
Второй звездой дня признан нападающий «Даллас Старз» Джейсон Дикинсон, который в матче с «Анахайм Дакс» (5:2) оформил дубль и отдал результативную передачу.
Ранее три передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис».
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