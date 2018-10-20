Овечкину грозит дисквалификация

Дисквалификация российского хоккеиста Александра Овечкина , ударившего соперника в челюсть, будет рассмотрена в НХЛ.

Жалобу на Овечкина подал тренерский штаб «Флориды Пантерз», передает RMNB. По мнению «пантер», российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» применил запрещенный силовой прием против защитника «Флориды» Марка Писика.

Игра «Вашингтон Кэпиталз» против «Флорида Пантерз» в минувшую пятницу выдалась на славу. Победили хоккеисты «Флориды» 5:6. Александр Овечкин не набрал очков и не забил послематчевый буллит. Также специалисты до сих пор спорят о силовом приеме, примененном Овечкиным.

Овечкин буквально пригвоздил защитника «Пантерз» Марка Писика сильным ударом. Пострадавший получил «травму верхней части тела».

В интервью после игры главный тренер Боб Бобнер заявил, что поведение Овечкина должен рассмотреть Отдел безопасности игроков НХЛ.