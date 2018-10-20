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Знарок провел тренировку в латвийском клубе
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Знарок провел тренировку латвийского хоккейного клуба «Земгале» 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок в пятницу провел тренировочное занятие латвийского "Земгале" из Елгавы. Об этом сообщает Jelgavas Vestnesis.
Знарок вышел на занятие в именной тренировочной форме сборной России. По информации издания, тренировка длилась два часа и хоккеисты были очень довольны присутствием Знарка. Тренер же отметил, что "Земгале" — хорошая команда с новыми игроками, готовыми работать и у которых есть будущее.
Последним местом работы 55-летнего специалиста был петербургский СКА, который он возглавлял с 2016 по 2018 год. В качестве тренера Знарок трижды становился победителем Кубка Гагарина (дважды с Динамо и один раз со СКА). С 2014 по 2018 год он возглавлял сборную России, с которой стал чемпионом мира (2014) и выиграл Олимпийские игры (2018). С 2006 по 2011 год являлся главным тренером сборной Латвии.
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