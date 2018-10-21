Тренер «Нэшвилла» дал интервью в маске быка

Главный тренер «Нэшвилла» проспорил игрокам и дал интервью в маске быка

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт проспорил своим подопечным и дал флеш-интервью после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в маске быка.

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что наставник команды пообещал выполнить условие пари, в случае если клуб добьётся побед в двух ближайших выездных встречах.

19 октября «Нэшвилл» оказался сильнее «Калгари Флеймз» (5:3), а 20 октября победил «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).

После окончания матча с «Эдмонтоном» Лавиолетт выполнил своё обещание и предстал перед журналистами в маске быка.