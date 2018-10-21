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Тренер «Нэшвилла» дал интервью в маске быка
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Главный тренер «Нэшвилла» проспорил игрокам и дал интервью в маске быка 

RT на русском + ещё 10 7 часов назад
Фото: NHL.com
Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт проспорил своим подопечным и дал флеш-интервью после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в маске быка.
Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Отмечается, что наставник команды пообещал выполнить условие пари, в случае если клуб добьётся побед в двух ближайших выездных встречах.
19 октября «Нэшвилл» оказался сильнее «Калгари Флеймз» (5:3), а 20 октября победил «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).
После окончания матча с «Эдмонтоном» Лавиолетт выполнил своё обещание и предстал перед журналистами в маске быка.
Ранее сообщалось, что шайба Евгения Кузнецова вошла в десятку лучших голов недели в НХЛ.
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