Юсупов вернулся на пост президента ХК «Адмирал»

Заирбек Юсупов принял решение вернуться на пост президента клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал". Об этом сообщает пресс— служба администрации Приморского края.

Отмечается, что функционер, покинувший клуб весной текущего года, вернулся на свой пост по приглашению временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Олега Кожемяко

"Вы навели порядок, привлекли опытных специалистов для решения проблем команды и клубной арены, но весной этого года были вынуждены переехать в Москву, оставив свой пост, — сказал Кожемяко на встрече с Юсуповым. — Сегодня мы предлагаем вам снова стать президентом "Адмирала". Главная задача — навести порядок в финансовой сфере клуба, уверен, с вашим приходом сложный период в судьбе главного хоккейного клуба края закончится".

ХК "Адмирал" вступил в КХЛ в 2013 году, за пять сезонов трижды пробившись в плей-офф. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" идет на последнем (13-м) месте в турнирной таблице Восточной конференции.