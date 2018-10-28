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«Ак Барс» разгромил «Адмирал» в матче КХЛ
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«Ак Барс» разгромил «Адмирал» в матче КХЛ 

RT на русском + ещё 60 2 часа назад
Фото: © ak-bars.ru
Казанский «Ак Барс» одержал разгромную победу над владивостокским «Адмиралом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
В составе казанцев дублем отметился Иржи Секач, а также по разу отличились Рафаэль Батыршин, Роб Клинкхаммер и Артём Лукоянов. У хозяев единственную шайбу забросил Карел Кубат.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Адмирал» — с «Барысом» из Астаны.
Ранее СКА обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ.
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