«Ак Барс» разгромил «Адмирал» в матче КХЛ 

Казанский «Ак Барс» одержал разгромную победу над владивостокским «Адмиралом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
В составе казанцев дублем отметился Иржи Секач, а также по разу отличились Рафаэль Батыршин, Роб Клинкхаммер и Артём Лукоянов. У хозяев единственную шайбу забросил Карел Кубат.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Адмирал» — с «Барысом» из Астаны.
Ранее СКА обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ.