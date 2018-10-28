«Ак Барс» разгромил «Адмирал» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал разгромную победу над владивостокским «Адмиралом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Адмирал» — с «Барысом» из Астаны.