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«Торпедо» прервал шестиматчевую серию поражений
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«Торпедо» прервал шестиматчевую серию поражений 

News.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: пресс-служба ХК «Торпедо»
Хоккейный клуб «Торпедо» в овертайме переиграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:4 (ОТ).
За «Амур» забили Владислав Ушенин, Павел Дедунов и Александр Кузнецов. За «Торпедо» дважды отличился Антон Шенфельд, а также Дамир Жафяров и Дмитрий Сёмин. Таким образом подопечные Дэвида Немировски прервали серию из шести поражений.
Также владивостокский «Адмирал» оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика» (4:1). Шайбы в ворота гостей забросили Александр Угольников, Кирилл Воронин, дважды отличился Владимир Бутузов. Единственную шайбу за «Нефтехимик» забросил Богдан Якимов. Отдельно отметим вратаря «Адмирала» Никиту Серебрякова, который отразил 57 бросков по своим воротам.
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