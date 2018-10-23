Овечкин стал первой звездой матча с «Ванкувером»

«Вашингтон» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу «Кэпиталз».

Российский легионер «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль. Его соотечественник — Евгений Кузнецов — добавил ещё одну шайбу. Кроме того, 33-летний Овечкин записал на свой счёт две результативные передачи и был признан первой звездой матча.

В другой встрече игрового дня «Филадельфия» уступила «Колорадо» в родных стенах — 1:4. Российский голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 37 бросков.