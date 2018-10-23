Овечкин стал первой звездой матча с «Ванкувером» 

«Вашингтон» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу «Кэпиталз».
Российский легионер «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль. Его соотечественник — Евгений Кузнецов — добавил ещё одну шайбу. Кроме того, 33-летний Овечкин записал на свой счёт две результативные передачи и был признан первой звездой матча.
В Ванкувере на лёд также выходили защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов (21 минута) и форвард «Кэнакс» Николай Голдобин (18 минут, 2 броска).
В другой встрече игрового дня «Филадельфия» уступила «Колорадо» в родных стенах — 1:4. Российский голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 37 бросков.
Форвард «Каролины» Валентин Зыков поучаствовал в победе «Харрикейнз» над «Детройтом» — 3:1. 23-летний россиянин провёл на льду 12 минут, трижды бросил по воротам и отдал результативную передачу. Другой форвард «Каролины» Андрей Свечников сыграл 13 минут и совершил два броска.