«Локомотив» обыграл «Металлург» матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

«Металлург» ответил шайбами Михала Булиржа и Максима Матушкина.

В параллельном матче череповецкая «Северсталь» на своём льду победила челябинский «Трактор» со счётом 4:0.

Ранее КХЛ признала, что арбитры ошиблись во время серии буллитов в матче между СКА и ЦСКА.