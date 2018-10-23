«Локомотив» обыграл «Металлург» матче КХЛ 

Ярославский «Локомотив» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Локомотиву» принесли шайбы Данила Юртайкина и Брэндона Козуна, оформившего дубль.
«Металлург» ответил шайбами Михала Булиржа и Максима Матушкина.
В параллельном матче череповецкая «Северсталь» на своём льду победила челябинский «Трактор» со счётом 4:0.
Ранее КХЛ признала, что арбитры ошиблись во время серии буллитов в матче между СКА и ЦСКА.