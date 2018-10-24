Овечкин поучаствовал в дартсе с топорами

Овечкин принял участие в дартсе с топорами вместо дротиков

Игроки вашингтонского клуба в честь удачной встречи устроили необычное соревнование по дартсу: вместо положенных дротиков спортсмены метали в мишень топоры.

Хоккеисты опубликовали несколько видео в своих социальных сетях, а также в официальном твиттер-аккаунте команды. Российский форвард также участвовал в "суровом" турнире.