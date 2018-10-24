Овечкин поучаствовал в дартсе с топорами

Нападающий американского "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принял участие в необычном турнире по дартсу после победы в регулярном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против канадского "Ванкувер Кэнакс", сообщает "Советский спорт".
🎯 @Ovi8
You've seen the boys throw darts, but what about the axe!?
(📹: https://t.co/V9EN9ZScg1) pic.twitter.com/o628w1LHBc— Washington Capitals (@Capitals) 23 октября 2018 г.
Игроки вашингтонского клуба в честь удачной встречи устроили необычное соревнование по дартсу: вместо положенных дротиков спортсмены метали в мишень топоры.
Хоккеисты опубликовали несколько видео в своих социальных сетях, а также в официальном твиттер-аккаунте команды. Российский форвард также участвовал в "суровом" турнире.
Ранее защитник "Ак Барса" Роман Абросимов прокомментировал итог матча против "Сибири" (1:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также высказался о следующей игре команды против "Куньлуня".