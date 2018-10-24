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«Ак Барс» проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ
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«Ак Барс» проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Казанский "Ак Барс" уступил пекинскому "Куньлуню" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Китае, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Брейден Джо, Томаш Мертл и Майкл Латта.
Голкипер "Куньлуня" Александр Лазушин отразил 29 бросков и оформил шат-аут.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Куньлунь Ред Стар" (Пекин, Китай) — "Ак Барс" (Казань, Россия) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
1:0 — Джо (Сквайрз, Граньяни) — 22:13;
2:0 — Мертл (Сундстрем, Фонтейн) — 30:19 (5x4);
3:0 — Латта (Граньяни, Кундратек) — 32:11
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