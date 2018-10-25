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ХК ЦСК ВВС проиграл «Барсу» по буллитам — 2:3
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ХК ЦСК ВВС проиграл «Барсу» по буллитам — 2:3 

Волга Ньюс 5 часов назад
«Летчики», благодаря шайбам Дениса Лудцев и Александра Степаненко, вели в счете до конца третьего периода, но гости сумели сравняться — 2:2. В серии буллитов «Барсы» были удачливее — 3:2, сообщает официальный сайт лиги.
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