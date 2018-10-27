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«Авангард» расторг контракт с Пережогиным
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ХК «Авангард» расторг контракт с Пережогиным 

ТАСС + ещё 17 5 часов назад
Фото: ТАСС
"Авангард" расторг контракт с нападающим Александром Пережогиным по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба омского хоккейного клуба.
Пережогин выступал за "Авангард" с 2010 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 35-летний форвард не забросил ни одной шайбы и отдал семь голевых передач.
"Мы благодарим Александра за работу и желаем ему успешного продолжения карьеры, — сказал президент "Авангарда" Максим Сушинский. — Для омского хоккея Пережогин сделал немало, он заявил о себе как результативный форвард, выигрывал золото молодежного чемпионата мира, был одним из самых талантливых российских юниоров и ожидаемо уехал в НХЛ. В России Саша становился чемпионом, бил рекорды результативности, но при этом всегда оставался скромным парнем, для которого популярность и слава практически ничего не значили — он всегда все свое время, свободное от хоккея, уделял семье. Мы еще раз говорим "спасибо за игру", в списке легенд нашего клуба появилось еще одно имя — Александр Пережогин".
Хоккеист начинал карьеру в омском клубе, после чего провел два сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Монреаль". С 2007 по 2010 год выступал за уфимский "Салават Юлавев", в составе которого стал чемпионом России — 2008. В КХЛ форвард провел 643 матча, в которых забросил 189 шайб и отдал 187 голевых передач.
За сборную России Пережогин провел 181 игру, забросил 58 шайб и сделал 50 результативных передач. Он является двукратным чемпионом мира (2009, 2012), также нападающий дважды становился победителем молодежных мировых первенств (2002, 2003).
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