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Скончался бывший президент НХЛ Зиглер
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Бывший президент НХЛ Зиглер скончался в возрасте 84 лет 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Фото: nhl.com
Бывший президент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) американец Джон Зиглер-младший скончался в четверг на 85-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
"Семья НХЛ шокирована известием о смерти бывшего президента лиги Джона Зиглера, — заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн. — В период его руководства лига расширилась с 18 до 24 команд. Он сыграл важнейшую роль в становлении НХЛ как глобальной и международной лиги. Количество европейских игроков в лиге выросло с двух до 11 процентов, при нем в НХЛ дебютировал первый советский хоккеист, а матчи между североамериканскими и европейскими клубами стали практически ежегодной традицией".
"Хочу сказать, что Джон передал мне бесценный опыт и помогал советом в мои первые годы в качестве комиссионера. Он всегда был великодушен ко мне. От имени всего совета директоров НХЛ мы выражаем глубочайшие соболезнования всей его семье и рузьям", — добавил Беттмэн.
Зиглер был четвертым президентом НХЛ. Он руководил лигой с 1977 по 1992 год. В 1987 году был введен в Зал хоккейной славы. В 1984 году он выиграл приз Лестера Патрика, вручаемый за выдающиеся заслуги и вклад в хоккей в США.
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