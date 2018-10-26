Скончался бывший президент НХЛ Зиглер

Бывший президент НХЛ Зиглер скончался в возрасте 84 лет

Бывший президент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) американец Джон Зиглер-младший скончался в четверг на 85-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Семья НХЛ шокирована известием о смерти бывшего президента лиги Джона Зиглера, — заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн. — В период его руководства лига расширилась с 18 до 24 команд. Он сыграл важнейшую роль в становлении НХЛ как глобальной и международной лиги. Количество европейских игроков в лиге выросло с двух до 11 процентов, при нем в НХЛ дебютировал первый советский хоккеист, а матчи между североамериканскими и европейскими клубами стали практически ежегодной традицией".

"Хочу сказать, что Джон передал мне бесценный опыт и помогал советом в мои первые годы в качестве комиссионера. Он всегда был великодушен ко мне. От имени всего совета директоров НХЛ мы выражаем глубочайшие соболезнования всей его семье и рузьям", — добавил Беттмэн.

Зиглер был четвертым президентом НХЛ. Он руководил лигой с 1977 по 1992 год. В 1987 году был введен в Зал хоккейной славы. В 1984 году он выиграл приз Лестера Патрика, вручаемый за выдающиеся заслуги и вклад в хоккей в США.