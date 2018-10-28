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Жена Овечкина рассказала о трогательных поступках мужа
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Жена Овечкина рассказала о трогательных поступках мужа 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: Instagram
Анастасия Овечкина, жена нападающего хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала видеозаписи, на которых хоккеист дарит юным болельщикам свои клюшки.
«Наверное, 100 раз пересмотрела эти видео с сегодняшней игры, и каждый раз наворачиваются слезы! Пусть это останется здесь», — написала Анастасия Овечкина в Instagram.
Она добавила, что никогда не перестанет «восхищаться (…) добротой и человечностью» мужа.
Ранее в Сети появилось видео, на котором показано, как Овечкин перебросил свою клюшку юному болельщику через заградительное стекло перед матчем с «Калгари Флеймз».
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