«Спартак» проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

Московский «Спартак» потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

В основное время матча за «Спартак» забил Энвер Лисин . В составе «Автомобилиста» отличился Стефан да Коста. Победную для екатеринбуржцев шайбу в овертайме забросил Алексей Василевский

Таким образом «Автомобилист» продлил свою победную серию, которая теперь насчитывает четыре матча.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» разгромил «Адмирал» в матче КХЛ.