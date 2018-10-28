«Спартак» проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ 

Московский «Спартак» потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
В основное время матча за «Спартак» забил Энвер Лисин. В составе «Автомобилиста» отличился Стефан да Коста. Победную для екатеринбуржцев шайбу в овертайме забросил Алексей Василевский.
Таким образом «Автомобилист» продлил свою победную серию, которая теперь насчитывает четыре матча.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» разгромил «Адмирал» в матче КХЛ.