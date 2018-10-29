«Даллас» Ничушкина уступил «Детройту» в матче НХЛ

"Детройт Ред Уингз" обыграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт" . Встреча состоялась на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Эта победа стала для "Ред Уингз" всего второй в 11 матчах нынешнего сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Детройт" — "Даллас" — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

0:1 — Смит (Линделль, Клингберг), 11:44;

1:1 — Манта (Нюквист, Грин), 24:44;

2:1 — Бертуцци (Кронвалль, Гленденинг), 44:59;

3:1 — Эрикссон (Ларкин, Ванек), 49:20;

3:2 — Клингберг (Сегин, Спецца), 59:23;

4:2 — Абделкейдер (Дейли, Ларкин), 59:36.