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«Даллас» Ничушкина уступил «Детройту» в матче НХЛ
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«Даллас» Ничушкина уступил «Детройту» в матче НХЛ 

Газета.Ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
"Детройт Ред Уингз" обыграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча состоялась на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Энтони Манта, Тайлер Бертуцци, Йонатан Эрикссон и Джастин Абделкейдер. За "Даллас" шайбы забросили Джемел Смит и Йон Клингберг. Российский нападающий "Старз" Валерий Ничушкин провел на льду 13 минут 33 секунды, форвард Александр Радулов и голкипер Антон Худобин участия в матче не принимали.
Эта победа стала для "Ред Уингз" всего второй в 11 матчах нынешнего сезона.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Детройт" — "Даллас" — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
0:1 — Смит (Линделль, Клингберг), 11:44;
1:1 — Манта (Нюквист, Грин), 24:44;
2:1 — Бертуцци (Кронвалль, Гленденинг), 44:59;
3:1 — Эрикссон (Ларкин, Ванек), 49:20;
3:2 — Клингберг (Сегин, Спецца), 59:23;
4:2 — Абделкейдер (Дейли, Ларкин), 59:36.
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