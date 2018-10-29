Ковальчука понизили. А он выдал лучший матч в сезоне! 

У калифорнийцев «обезьяна спрыгнула со спины».
Перед домашним матчем с «Нью-Йорк Рейнджерс» из стана одного из худших клубов лиги «Лос-Анджелес Кингз» пришли тревожные новости: российский форвард «королей» Илья Ковальчук переведён из первого звена в третье. На предматчевом занятии Ковальчук тренировался в одном сочетании с Майклом Амадио, а также Тревором Льюисом и Адрианом Кемпе, которые меняли друг друга. До встречи с «синерубашечниками» Илья в 10 матчах нынешнего сезона набрал 5 (2+3) очков при показателе «-5» и был далеко не худшим в составе «Кингз», но на тренерское решение по переводу россиянина в другое звено повлияло возвращение в строй Дастина Брауна. Опытнейший Браун сломал палец в последнем предсезонном матче в конце сентября и месяц находился в списке травмированных. Именно Браун занял место Ковальчука в первой тройке с Анже Копитаром и Алексом Иафалло.
«Мы недооценивали, насколько Браун важен для нашей команды. Он очень важная часть коллектива. Его присутствие поможет ребятам обрести себя», — заметил генеральный менеджер «Кингз» Роб Блэйк.
Долгожданное возвращение бывшего капитана команды в строй должно было помочь «Лос-Анджелесу» с реализацией численного преимущества, которая очень подводила «королей» (3 гола в 34 попытках). Кроме этого, «короли» остались без основного голкипера, поскольку Джонатан Куик получил травму нижней части тела и был помещён в список травмированных. На матч с «рейнджерами» калифорнийцы вышли с Джеком Кэмпбеллом в роли стартового вратаря, а из АХЛ был срочно вызван опытный Петер Будай.
Игру с «Рейнджерс» калифорнийцы начали, имея за плечами серию из шести поражений подряд, и неудачный старт матча максимально приблизил их к продолжению череды проигрышей. В середине первого периода счёт открыл Владислав Наместников, для которого этот гол стал первым в сезоне. Ранее россиянин подвергался давлению со стороны главного тренера «синерубашечников» Дэвида Куинна, его игровое время периодически опускалось ниже отметки в 10 минут за матч, а журналисты обсуждали возможность его скорого обмена. 25-летний уроженец Воскресенска переправил шайбу в ворота «королей» Джека Кэмпбелла, но при этом влетел в голкипера хозяев. Судьи приняли окончательное решение о взятии ворот только после нескольких просмотров.
Another look at how #NYR took the lead in the first.
After a lengthy review, it was a good 🚨!
Stay tuned on @MSGNetworks pic.twitter.com/fvVHqfd4vK— New York Rangers (@NYRangers) 28 октября 2018 г.
Когда во втором периоде хоккеисты «Рейнджерс» усилиями Тони Деанджело удвоили преимущество, то вряд ли бы кто-то усомнился, что «Лос-Анджелес» снова не сможет проявить характер, несмотря на перевес по броскам. Однако «фактор Брауна» оказался сильно недооценён: опытнейший форвард забил гол в середине второй двадцатиминутки и помог «Кингз» найти силы для того, чтобы взвинтить темп. «Да, это был важный гол, как и шайба Ильи Ковальчука в большинстве. Было приятно снова ощутить себя частью этой команды», — сказал Браун Гол Ковальчука последовал две минуты спустя и стал первой (!) шайбой россиянина в большинстве в нынешнем сезоне. Илья реализовал малый скамеечный штраф у соперника, полученный за нарушение численного состава, и это удаление вызвало гневную реакцию у журналистов из Нью-Йорка. «Третий матч подряд и пятый раз за последние 11 встреч игроки „Рейнджерс“ не могут сосчитать до пяти. Этому нет никаких оправданий. Увы, сейчас „рейнджеры“ плохи во всём, и в арифметике в том числе», — заявил обозреватель New York Post Ларри Брукс.
«Ковальчук был сегодня действительно очень хорош, сделал много полезного. У Ильи было несколько ненужных отскоков, но это не помешало ему провести удачный матч. Кемпе хорошо смотрелся в центре этого звена, у парней была «химия». Когда Ковальчук начнёт забивать в большинстве, это придаст ему уверенности и в остальной части его игры. Сегодня 17 дней, как я официально тренирую команду? Ну что ж, номер 17 сегодня как раз был выдающимся», — заявил главный тренер «Кингз» Джон Стивенс. 3 (1+2) набранных очка за игру стали лучшим результатом для Ильи в нынешнем сезоне. Победу «Лос-Анджелесу» принёс гол защитника Алека Мартинеса на последней минуте основного времени. Того самого Мартинеса, которого накануне североамериканские СМИ предполагали как возможную компенсацию для «Торонто» за обмен прав на строптивого шведа Вильяма Нюландера.
GAME-WINNING JAZZ HANDS 👐#GoKingsGo pic.twitter.com/4ZNOoraHp8— LA Kings (@LAKings) 28 октября 2018 г.
«Эта победа очень важна для нас. У нас, как говорится, обезьяна спрыгнула со спины, теперь ничего не давит. У нас отличный коллектив, просто нужно было набрать ход. Возвращение Брауна придало нам нужный импульс, всё заискрило», — отметил вратарь Джек Кэмпбелл.