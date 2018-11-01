КХЛ назвала лучших игроков октября

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков октября. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Лучшим вратарем стал Юха Метсола ("Салават Юлаев"). Голкипер провел 11 матчей и отразил 95,95% бросков при коэффициенте надежности 1,53. В матче против омского "Авангарда" Метсола установил новый рекорд КХЛ, отразив 62 из 64 бросков по своим воротам. Встреча прошла 9 октября и завершилась победой уфимской команды со счетом 3:2.

Лучшим защитником признан Пол Постма ("Ак Барс"). Канадец провел 11 матчей, в которых набрал 11 (3 шайбы + 8 передач) очков. Общий показатель полезности защитника составил "+9". В октябре Постма отметился 12 заблокированными бросками. Шайбы, заброшенные им в гостевых матчах против хабаровского "Амура" и московского "Динамо", стали победными.

Лучшим нападающим признан Найджел Доус ("Автомобилист"). Его команда в октябре одержала победы в 11 из 12 сыгранных матчей, Доус набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности "+5". Форвард "Автомобилиста" нанес 33 броска по воротам соперников и стал автором победных шайб в гостевых матчах против "Северстали" и "Металлурга" и в домашнем поединке против "Йокерита". Сейчас Доус входит в пятерку лучших бомбардиров КХЛ.