Овечкин потренировал детей с нарушениями развития

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл открытый урок для игроков из Американской ассоциации особенного хоккея (ASHA).

Около 80 человек, в основном детей, приняли участие в мероприятии, которое прошло на тренировочном катке в Арлингтоне. Овечкин подарил восьми самым ценным игрокам ASHA сезонные абонементы на матчи «Вашингтона» в рамках программы «Ovi's Crazy 8s», сообщает официальный Twitter НХЛ.

«Алекс — настоящий герой нашей ассоциации, кумир наших детей независимо от того, выиграл ли он Кубок Стэнли. Но он стал обладателем Кубка, и это очень символично. Дети очень ждут встречи с ним и рады быть здесь. Такие встречи очень много значат для них, потому что они чувствуют себя частью команды «Кэпиталз», — сказал исполнительный директор ассоциации Джен O'Брайен.

Ранее сообщалось, что «Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Столбергом.