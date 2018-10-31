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Овечкин потренировал детей с нарушениями развития
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Овечкин потренировал детей с нарушениями развития 

RT на русском + ещё 4 33 минуты назад
Фото: Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл открытый урок для игроков из Американской ассоциации особенного хоккея (ASHA).
Около 80 человек, в основном детей, приняли участие в мероприятии, которое прошло на тренировочном катке в Арлингтоне. Овечкин подарил восьми самым ценным игрокам ASHA сезонные абонементы на матчи «Вашингтона» в рамках программы «Ovi's Crazy 8s», сообщает официальный Twitter НХЛ.
«Алекс — настоящий герой нашей ассоциации, кумир наших детей независимо от того, выиграл ли он Кубок Стэнли. Но он стал обладателем Кубка, и это очень символично. Дети очень ждут встречи с ним и рады быть здесь. Такие встречи очень много значат для них, потому что они чувствуют себя частью команды «Кэпиталз», — сказал исполнительный директор ассоциации Джен O'Брайен.
Ранее сообщалось, что «Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Столбергом.
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