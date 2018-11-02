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«Металлург» обыграл «Йокерит»
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«Металлург» обыграл «Йокерит» в регулярном чемпионате КХЛ 

RT на русском + ещё 24 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе магнитогорцев отличились Николай Кулёмин, Деннис Расмуссен и Виктор Антипин. У гостей шайбы забрасывали Алекс Грант и Сами Лепистё.
В следующем матче «Металлург» сыграет с хабаровским «Амуром», а «Йокерит» — с московским ЦСКА.
В параллельном матче екатеринбургский «Автомобилист» разгромил ХК «Сочи» (4:1).
Ранее минское «Динамо» прервало серию из 11 поражений в КХЛ, обыграв «Куньлунь».
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