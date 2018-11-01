В «Авангарде» нашли слабое место в игре команды

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу автозаводцев.

"В матче с "Торпедо" забили всего один гол, хотя моментов было много. Нужно, конечно, было их реализовывать, у нас в последнее время с этим проблема. Опять не получилась игра в большинстве, и я думаю, это одна из причин, почему мы не одержали победу. Допустили пару ошибок в третьем периоде, и команда соперника воспользовалась ими", — сказал Бобков.

Ранее сообщалось, что "Авангард" в овертайме обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ.