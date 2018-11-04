ЦСКА разгромил «Йокерит» в матче КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Московский ЦСКА на своем льду одержал победу над финским "Йокеритом". Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

В составе победителей счет в матче на 5-й минуте открыл Александр Попов , для которого эта встреча стала 1000-й в чемпионатах России. Нападающий "красно-синих" стал только двенадцатым хоккеистом в истории, которому покорился данный рубеж.

Победа над клубом из Хельсинки позволила ЦСКА опередить санкт-петербургский СКА и выйти в лидеры Западной конференции. На счету армейцев 20 побед в 26 матчах и 40 очков. "Йокерит" с 35 баллами располагается на третьей строчке.