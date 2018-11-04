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ЦСКА разгромил «Йокерит»
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ЦСКА разгромил «Йокерит» в матче КХЛ 

Вести.Ru + ещё 3 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Московский ЦСКА на своем льду одержал победу над финским "Йокеритом". Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
В составе победителей счет в матче на 5-й минуте открыл Александр Попов, для которого эта встреча стала 1000-й в чемпионатах России. Нападающий "красно-синих" стал только двенадцатым хоккеистом в истории, которому покорился данный рубеж.
Также по шайбе забросили Максим Шалунов (13-я минута), Антон Слепышев (38-я), Сергей Андронов (45-я) и Михаил Пашнин (48-я).
Победа над клубом из Хельсинки позволила ЦСКА опередить санкт-петербургский СКА и выйти в лидеры Западной конференции. На счету армейцев 20 побед в 26 матчах и 40 очков. "Йокерит" с 35 баллами располагается на третьей строчке.
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