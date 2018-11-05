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НХЛ и ассоциация игроков обсуждают новое соглашение
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НХЛ и ассоциация игроков начали обсуждение нового соглашения 

Газета.Ru + ещё 2 58 минут назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и ассоциация игроков начали обсуждение нового соглашения, сообщает "Советский спорт".
По информации Sportsnet, организации хотят заключить новый коллективный договор, так как нынешний истекает в сезоне-2020/21.
СМИ утверждают, что Кубок мира в 2020 году и изменение формата плей-офф могут стать проблемами на пути к подписанию нового контракта.
Ассоциация игроков НХЛ — это профсоюз, членами которого являются непосредственно хоккеисты из США и Канады.
Ранее "Калгари Флэймз" победил "Чикаго Блэкхоукс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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