НХЛ и ассоциация игроков обсуждают новое соглашение

НХЛ и ассоциация игроков начали обсуждение нового соглашения

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и ассоциация игроков начали обсуждение нового соглашения, сообщает "Советский спорт"

По информации Sportsnet, организации хотят заключить новый коллективный договор, так как нынешний истекает в сезоне-2020/21.

СМИ утверждают, что Кубок мира в 2020 году и изменение формата плей-офф могут стать проблемами на пути к подписанию нового контракта.

Ассоциация игроков НХЛ — это профсоюз, членами которого являются непосредственно хоккеисты из США и Канады.

Ранее "Калгари Флэймз" победил "Чикаго Блэкхоукс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.