«Коламбус» без Бобровского проиграл «Анахайму»

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Анахайму» принёс хет-трик Кэма Фаулера. «Коламбус» ответил дублем Пьера-Люка Дюбуа.
Российский голкипер «жакетов» Сергей Бобровский участия во встрече не принимал, а форвард Артемий Панарин проведя на льду 22 минуты 44 секунды не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1».
Ранее сообщалось, что голевая передача Владислава Наместникова помогла «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в матче НХЛ.