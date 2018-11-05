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«Коламбус» без Бобровского проиграл «Анахайму»
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«Коламбус» без Бобровского проиграл «Анахайму» в матче НХЛ 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Анахайму» принёс хет-трик Кэма Фаулера. «Коламбус» ответил дублем Пьера-Люка Дюбуа.
Российский голкипер «жакетов» Сергей Бобровский участия во встрече не принимал, а форвард Артемий Панарин проведя на льду 22 минуты 44 секунды не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1».
Ранее сообщалось, что голевая передача Владислава Наместникова помогла «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в матче НХЛ.
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