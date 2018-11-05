«Спартак» в столичном дерби обыграл «Динамо» в КХЛ 

Московский «Спартак» в столичном дерби переиграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
Встреча, проходившая в Москве на ледовой арене «Мегаспорт», завершилась со счётом 2:1 в пользу номинальных гостей.
В составе красно-белых отличились Робин Ганзл и Каспарс Даугавиньш. У хозячев единственную шайбу забросил Игорь Макаров.
В следующем матче «Спартак» сыграет с магнитогорским «Металлургом», а «Динамо» — с омским «Авангардом».
В другом матче КХЛ подольский «Витязь» переиграл ярославский «Локомотив» (4:3).
Ранее ЦСКА одержал волевую победу над СКА в регулярном чемпионате КХЛ.