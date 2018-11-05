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Чемпион ОИ порадовался невызову в сборную РФ по хоккею
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Олимпийский чемпион порадовался невызову в сборную России по хоккею 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий СКА Павел Дацюк обрадовался тому, что тренеры не вызвали его в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».
«Слабо провел первый матч, не помог команде. Теперь будет пауза, проведем, можно сказать, небольшую предсезонку. Сергей Андронов (нападающий ЦСКА и сборной России — прим. "Ленты.ру") расстроился, что его не вызвали в сборную? А я обрадовался, что его не вызвали. Шучу, я обрадовался, что меня не вызвали. Готовимся к Кубку Первого канала», — заявил Дацюк.
Кубок Карьяла — этап Еврохоккейтура, он пройдет в Финляндии с 8 по 11 ноября. В турнире традиционно участвуют четыре команды: Россия, Финляндия, Швеция, Чехия.
Дацюк — капитан СКА. На Олимпийских играх 2018 года он также был капитаном сборной России и в ее составе выиграл золотые медали.
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