Это круто. Овечкин о своём достижении

Овечкин о своём достижении: это круто!

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин отреагировал на новость о том, что он вышел на восьмое место в НХЛ по количеству голов в неравных составах.

Также он поделился мнением о прошедшей игре, где его команда победила «Эдмонтон» со счётом 4:2:

«Нам необходима была эта победа после двух поражений подряд. Очень помогло, что в начале встречи четвёртое звено дважды отличилось в первых своих сменах. Я догнал Дионна по голам в большинстве? Это круто, — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на восьмое место в НХЛ по голам в большинстве.