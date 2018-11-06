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Это круто. Овечкин о своём достижении
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Овечкин о своём достижении: это круто! 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин отреагировал на новость о том, что он вышел на восьмое место в НХЛ по количеству голов в неравных составах.
Также он поделился мнением о прошедшей игре, где его команда победила «Эдмонтон» со счётом 4:2:
«Нам необходима была эта победа после двух поражений подряд. Очень помогло, что в начале встречи четвёртое звено дважды отличилось в первых своих сменах. Я догнал Дионна по голам в большинстве? Это круто, — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на восьмое место в НХЛ по голам в большинстве.
RT на русском: последние новости
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