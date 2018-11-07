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Ковальчук помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Анахайм»
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Шайба и две голевые передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Анахайм» 

ТАСС + ещё 12 3 часа назад
Фото: НХЛ
"Лос-Анджелес" одержал победу над "Анахаймом" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 35-летний российский нападающий хозяев Илья Ковальчук был признан лучшим игроком встречи.
Шайбы в составе победителей забросили Дастин Браун (7-я минута), Кайл Клиффорд (14), Ковальчук (25) и Тайлер Тоффоли (58), гости ответили точным броском Райана Кеслера (34).
Ковальчук провел на льду около 16 минут, нанес один бросок, который стал голевым, отдал две результативные передачи и провел силовой прием. После игры Ковальчук был признан первой звездой матча, голкипер "Лос-Анджелеса" Джек Кэмпбелл (30 отраженных бросков из 31) стал второй звездой, Клиффорд — третьей.
Данный матч стал первым для "Лос-Анджелеса" после отставки главного тренера Джона Стивенса. Он работал в клубе с 2010 года, до 2017 года он был помощником главного тренера Дэррила Саттера, став двукратным обладателем Кубка Стэнли с командой (2012, 2014). В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес" занимает последнее (15-е) место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков в 14 встречах.
В следующем матче "Лос-Анджелес" 9 ноября примет "Миннесоту", днем ранее "Анахайм" проведет домашнюю встречу с "Калгари".
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