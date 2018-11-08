Остановить Овечкина: миссия невыполнима даже для Малкина

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:1

Безусловным центральным матчем весьма небольшой программы игрового дня в Национальной хоккейной лиге было принципиальное противостояние «Вашингтона» и «Питтсбурга».

Несмотря на появление в лиге множества ярких сверхновых, противостояние Александра Овечкина с Сидни Кросби и Евгением Малкиным никогда не потеряет актуальность. По крайней мере, этого точно не случится до тех пор, пока их клубы являются лучшими — именно «Пингвинз» и «Кэпиталз» выиграли три последних Кубка Стэнли, выбивая друг друга на пути в плей-офф.

Ну а здесь важное значение имеют еще и турнирные расклады, ведь Столичный дивизион — сильнейший в НХЛ на данный момент, и попасть в нем в тройку, которая гарантированно выходит в плей-офф, не так-то просто.

«Кэпс» подошли к матчу, имея шанс впервые в сезоне одержать две победы подряд! При этом их основной голкипер Брэйден Холтби, пропустивший предыдущую встречу, имел персональную трехматчевую серию поражений.

У подопечных Майка Салливана после резвого старта чемпионата (6-1-2) ситуация развернулась в сторону неудач. Проиграв четыре предыдущие встречи (0-3-1), «пингвины», в случае поражения, рисковали повторить отрезок, которого с ними не случалось с декабря 2015 года.

Впрочем, на седьмой гол в сезоне капитана «Пенс» во втором периоде своей шайбой в большинстве ответил капитан «столичных» Александр Овечкин, причем реализовал он удаление именно Кросби.

Команда Тодда Рирдена сразу же расставилась в зоне, последовал быстрый розыгрыш с участием Никласа Бэкстрема и Джона Карлсона , а завершил все хлесткий бросок в касание от Ови из его «офиса» в левом круге вбрасывания.

Этот гол стал для Овечкина 12-м в сезоне, и он сравнялся с лидировавшим до того в снайперской гонке чемпионата Давидом Пастрняком из «Бостона».

Но куда важнее, что 235-я в заокеанской карьере шайба в большинстве вывела Александра на восьмое место по этому показателю за всю историю лиги. Теперь он лишь на гол отстает от легенды «Питтсбурга» Марио Лемье , который к тому же пока что является хоккеистом, забросившим больше всего голов в большинстве в составе одной команды.

В концовке второго игрового отрезка для обеих команд случилось неприятное событие. Евгений Малкин совершил силовой прием против Ти Джея Оши, но попал сопернику в голову.

В итоге форвард «Вашингтона» отправился в кабинет врача, а российский нападающий — в раздевалку с матч-штрафом.

«Пингвинз» выдержали пять минут в меньшинстве, а затем выдали мощнейший третий период, в котором перебросали хозяев со счетом 16-5, и лишь блестящие спасения Холтби оставили «Кэпс» в игре.

Решилось же все в концовке встречи. На лед вернулся Оши, и уже в своей второй смене после «выписки» нападающий завершил комбинацию с участием Евгения Кузнецова и Джона Карлсона, принеся за 1:14 до финальной сирены победу «Вашингтону»!

Восемь бросков самого активного игрока встречи Кросби в итоге не помогли его команде, а этот матч стал девятым из 47-ми, где Ови и Кид Сид сходились лицом к лицу, в которых они отличались оба.

«Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз» — 1:4

Яркий матч выдали соперники по центральному дивизиону «Колорадо» и «Нэшвилл». Главным событием поединка стал второй в карьере хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ форварда «Предаторз» Колтона Сиссонса.

Две шайбы он забросил в первом периоде, а третью провел в большинстве за три секунды до конца второго отрезка, удачно подставив клюшку под бросок Кайла Терриса.

Правда, еще два взятия ворот в исполнении «лавины» были отменены арбитрами после челленджей главного тренера «хищников» Питера Лавиолетта, причем в обоих случаях из-за положения вне игры.

Варламов отразил 30 бросков, так что не опустился ниже 90%, но вряд ли остался доволен игрой. Форвард «Колорадо» Владислав Каменев сделал один бросок, провел силовой прием и заработал удаление, а защитник Никита Задоров , нанесший два броска и также побывавший в штраф-боксе, стал самым агрессивным хоккеистом встречи с пятью силовыми приемами.

«Анахайм Дакс» — «Калгари Флэймз» — 3:2

В еще одном дивизионном противостоянии, только уже Тихоокеанском, «Анахайм» прервал четырехматчевую победную серию «Калгари».

«Дакс» забросили две шайбы, выйдя вперед в первом периоде, но позволили сопернику отыграться. Однако шайба капитана «уток» Райана Гетцлафа в третьей 20-минутке стала победной.