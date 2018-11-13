Ещё
Якушев стал членом Зала хоккейной славы в Торонто
Далее:
Читайте также:
Ещё

Якушев стал членом Зала хоккейной славы в Торонто 

Вести.Ru + ещё 23 10 часов назад
В Торонто состоялась торжественная церемония включения новых членов в Зал хоккейной славы. Среди них оказался и прославленный нападающий сборной СССР и московского "Спартака" Александр Якушев.
Помимо легенды отечественного хоккей в Зал славы были приняты Мартен Сен-Луи, Мартин Бродер, хоккеистка Джайна Хеффорд, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, а также первый темнокожий игрок лиги Вилли О'Ри.
Напомним, что Александр Якушев является двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. Он был одним из лучших игроков сборной СССР в легендарной Суперсерии-1972.
Вести.Ru: последние новости
Суперсерия. Российская молодежка взяла реванш у команды из Онтарио Результативный пас Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения "Аризоне" Ковальчук не спас "Лос-Анджелес" от поражения в игре с "Миннесотой"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макгрегору пригрозили расправой9
Черчесов дал «тупой» ответ на вопрос о Путине245
Сын Кержакова не узнал мать при встрече
Российская молодежка разгромила OHL в матче Суперсерии
Гендиректор «Спартака» объяснил выбор нового тренера
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
00:43
Ответил за драку: UFC лишил боя еще одного друга Хабиба
MMA Статьи
03:38
Аршавин принял «радостное» решение
Футбол
02:25
В сборную России по футболу вызвали новичка
Футбол
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
18:56
Черчесов дал «тупой» ответ на вопрос о Путине
Футбол Прочее
00:31
Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку
Автоспорт
00:41
Футболист пробил пенальти с прыжка и поразил болельщиков
Футбол
08:21
Семь причин посмотреть матч ЦСКА — «Зенит»
Футбол Статьи
01:03
Кокорин и Мамаев получили новую возможность
Футбол Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение