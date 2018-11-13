Якушев стал членом Зала хоккейной славы в Торонто

Александр Якушев. В Торонто состоялась торжественная церемония включения новых членов в Зал хоккейной славы. Среди них оказался и прославленный нападающий сборной СССР и московского "Спартака"

Помимо легенды отечественного хоккей в Зал славы были приняты Мартен Сен-Луи, Мартин Бродер , хоккеистка Джайна Хеффорд, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн , а также первый темнокожий игрок лиги Вилли О'Ри.

The #NJDevils would like to congratulate the #HHOF2018 inductees getting into the @HockeyHallFame tonight. You are all visionaries & inspirations.



🏒👏 to our Martin Brodeur

🏒👏 Willie O'Ree

🏒👏 Aleksander Yakushev

🏒👏 Jayna Hefford

🏒👏 Martin St. Louis

🏒👏 Gary Bettman pic.twitter.com/8N0s4RbEd5— New Jersey Devils (@NJDevils) 12 ноября 2018 г.

Напомним, что Александр Якушев является двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. Он был одним из лучших игроков сборной СССР в легендарной Суперсерии-1972.