Якушев стал членом Зала хоккейной славы в Торонто 

В Торонто состоялась торжественная церемония включения новых членов в Зал хоккейной славы. Среди них оказался и прославленный нападающий сборной СССР и московского "Спартака" Александр Якушев.
Помимо легенды отечественного хоккей в Зал славы были приняты Мартен Сен-Луи, Мартин Бродер, хоккеистка Джайна Хеффорд, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, а также первый темнокожий игрок лиги Вилли О'Ри.
The #NJDevils would like to congratulate the #HHOF2018 inductees getting into the @HockeyHallFame tonight. You are all visionaries & inspirations.
🏒👏 to our Martin Brodeur
🏒👏 Willie O'Ree
🏒👏 Aleksander Yakushev
🏒👏 Jayna Hefford
🏒👏 Martin St. Louis
🏒👏 Gary Bettman pic.twitter.com/8N0s4RbEd5— New Jersey Devils (@NJDevils) 12 ноября 2018 г.
Напомним, что Александр Якушев является двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. Он был одним из лучших игроков сборной СССР в легендарной Суперсерии-1972.