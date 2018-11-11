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Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Чикаго»
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Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Филадельфия" одержала победу над "Чикаго" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Клод Жиру (15-я минута), Шон Кутюрье (30, 35) и Нолан Патрик (59). Результативную передачу на свой счет записал российский защитник Иван Проворов. Для него это очко седьмым в нынешнем сезоне НХЛ, на его счету два гола и пять передач.
В турнирной таблице Восточной конференции "Филадельфия" занимает пятое место, набрав 19 очков, "Чикаго" на Западе с 15 очками идет на предпоследней, 14-й позиции.
В следующем матче "Филадельфия" примет "Флориду", "Чикаго" в гостях сыграет с "Каролиной".
В другом матче дня "Баффало" по буллитам дома обыграл "Ванкувер" — 4:3.
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