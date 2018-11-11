Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

"Филадельфия" одержала победу над "Чикаго" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В турнирной таблице Восточной конференции "Филадельфия" занимает пятое место, набрав 19 очков, "Чикаго" на Западе с 15 очками идет на предпоследней, 14-й позиции.

В следующем матче "Филадельфия" примет "Флориду", "Чикаго" в гостях сыграет с "Каролиной".

В другом матче дня "Баффало" по буллитам дома обыграл "Ванкувер" — 4:3.