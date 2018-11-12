«Спартак» по буллитам уступил «Металлургу»

«Металлург» в серии буллитов переиграл «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, прошедший в Москве, завершилось со счётом 4:4.

Победу магнитогорцам в серии буллитов принёс гол Павла Варфоломеева

В следующем матче «Спартак» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Металлург» — с минским «Динамо».

В параллельной игре минское «Динамо» одолело челябинский «Трактор» (3:1).

Ранее СКА прервал семиматчевую победную серию «Автомобилиста» в КХЛ.