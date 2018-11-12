Ещё
«Спартак» по буллитам уступил «Металлургу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Металлург» в серии буллитов переиграл «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ 

RT на русском + ещё 19 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время встречи, прошедший в Москве, завершилось со счётом 4:4.
В составе красно-белых дублем отметился Владислав Провольнев, а также по разу отличились Каспарс Даугавиньш и Илья Зубов. У гостей хет-трик оформил Николай Кулёмин, и одну шайбу забросил Виктор Антипин.
Победу магнитогорцам в серии буллитов принёс гол Павла Варфоломеева.
В следующем матче «Спартак» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Металлург» — с минским «Динамо».
В параллельной игре минское «Динамо» одолело челябинский «Трактор» (3:1).
Ранее СКА прервал семиматчевую победную серию «Автомобилиста» в КХЛ.
RT на русском: последние новости
Сборная России обыграла команду Финляндии в стартовом матче Кубка Карьяла Менеджер Нурмагомедова ответил на оскорбления Макгрегора Ветеран «Спартака» Рейнгольд оценил назначение Кононова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Американцев» назвали ненужными сборной России
Макгрегору пригрозили расправой9
Рейнгольд оценил назначение Кононова
«Трупы были выложены прямо на льду»38
Кононов ответил на вопрос о будущем Глушакова
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
00:43
Ответил за драку: UFC лишил боя еще одного друга Хабиба
MMA Статьи
03:38
Аршавин принял «радостное» решение
Футбол
02:25
В сборную России по футболу вызвали новичка
Футбол
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
18:56
Черчесов дал «тупой» ответ на вопрос о Путине
Футбол Прочее
00:31
Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку
Автоспорт
00:41
Футболист пробил пенальти с прыжка и поразил болельщиков
Футбол
08:21
Семь причин посмотреть матч ЦСКА — «Зенит»
Футбол Статьи
01:03
Кокорин и Мамаев получили новую возможность
Футбол Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение