«Динамо» прервало победную серию «Авангарда»

Московское «Динамо» прервало четырехматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ

Омский "Авангард" проиграл московскому "Динамо" со счетом 0:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе.

"Динамо" одержало вторую в сезоне сухую победу. "Авангард" во второй раз в сезоне не смог отличиться в матче.

"Авангард" потерпел первое поражение в пяти играх, но сохранил второе место в Восточной конференции, имея в активе 42 очка. Бело-голубые с 23 очками занимают девятое место на Западе.

В следующем матче "Авангард" сыграет 19 ноября в гостях с нижегородским "Торпедо", динамовцы 16 ноября проведут гостевую встречу с астанинским "Барысом".