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«Динамо» прервало победную серию «Авангарда»
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Московское «Динамо» прервало четырехматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ 

ТАСС + ещё 11 3 часа назад
Фото: ТАСС
Омский "Авангард" проиграл московскому "Динамо" со счетом 0:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе.
Шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (20-я и 26-я минуты), Владимир Брюквин (27), Иван Игумнов (56).
"Динамо" одержало вторую в сезоне сухую победу. "Авангард" во второй раз в сезоне не смог отличиться в матче.
"Авангард" потерпел первое поражение в пяти играх, но сохранил второе место в Восточной конференции, имея в активе 42 очка. Бело-голубые с 23 очками занимают девятое место на Западе.
В следующем матче "Авангард" сыграет 19 ноября в гостях с нижегородским "Торпедо", динамовцы 16 ноября проведут гостевую встречу с астанинским "Барысом".
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