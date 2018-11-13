Российская молодежка разгромила OHL в матче Суперсерии

Молодежная сборная России одержала победу над Хоккейной лигой Онтарио (OHL) в матче Суперсерии, сообщает "Советский спорт".
Национальная команда одолела Канаду с разгромным счетом 4:0.
В составе победителей исполнили голы Александр Романов, Павел Шэн, Александр Яремчук и Кирилл Слепец.
Счет в серии стал равным — 2:2.
Сборной России предстоит сыграть с командой юниорской лиги Квебека 14 и 16 ноября.
Ранее петербургский СКА победил екатеринбургский "Автомобилист" (5:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккей. Суперсерия. Россия — Канада — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) 1:0 — Александр Романом (Галимов) — 0:572:0 — Павел Шэн (Ольшанский, Старков) — 19:083:0 — Александр Яремчук (Саморуков, Старков) — 47:064:0 — Кирилл Слепец (Галимов, Ольшанский) — 53:57