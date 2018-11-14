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«Айлендерс» обыграли «Ванкувер» в матче НХЛ
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«Айлендерс» обыграли «Ванкувер» в матче НХЛ 

Газета.Ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: Lighthouse Hockey
"Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Том Кюнхакль, также отличились Джош Бейли, Джордан Эберле и Кэл Клаттербак. У гостей шайбы забросили Брендан Лайпсик и Джейк Виртанен.
В следующем матче "Айлендерс" примут "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Ванкувер" на выезде сыграет с "Миннесотой Уайлд".
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк Айлендерс" (Нью-Йорк, США) — "Ванкувер Кэнакс" (Ванкувер, Канада) — 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)
0:1 — Лайпсик (Хорват, Дель Зотто) — 02:48  1:1 — Кюнхакль (Комаров, Фильппула) — 05:11  2:1 — Бейли (Барзал) — 05:56  3:1 — Эберле (Нельсон, Лэдд) — 14:50  3:2 — Виртанен (Эрикссон, Лайпсик) — 22:51 (5x4)
4:2 — Кюнхакль (Эберле, Нельсон) — 43:26  5:2 — Клаттербак (Барзал, Бойчук) — 57:06 (5x4)
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