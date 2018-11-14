«Айлендерс» обыграли «Ванкувер» в матче НХЛ

"Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт"

В следующем матче "Айлендерс" примут "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Ванкувер" на выезде сыграет с "Миннесотой Уайлд".

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк Айлендерс" (Нью-Йорк, США) — "Ванкувер Кэнакс" (Ванкувер, Канада) — 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

0:1 — Лайпсик (Хорват, Дель Зотто) — 02:48 1:1 — Кюнхакль (Комаров, Фильппула) — 05:11 2:1 — Бейли (Барзал) — 05:56 3:1 — Эберле (Нельсон, Лэдд) — 14:50 3:2 — Виртанен (Эрикссон, Лайпсик) — 22:51 (5x4)

4:2 — Кюнхакль (Эберле, Нельсон) — 43:26 5:2 — Клаттербак (Барзал, Бойчук) — 57:06 (5x4)