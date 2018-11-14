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«Тампа» без Василевского уступила «Баффало»
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«Тампа» без Василевского уступила «Баффало» 

Газета.Ru + ещё 4 8 часов назад
Фото: Reuters
"Тампа-Бэй Лайтнинг" уступила "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джефф Скиннер и Кайл Окпосо. У гостей шайбу забросил Энтони Чирелли.
Российский голкипер "молний" Андрей Василевский участие в матче не принимал.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Баффало Сэйбрз" (Баффало, США) — "Тампа-Бэй Лайтнинг" (Тампа, США) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
1:0 — Скиннер (Райнхарт, Болье) — 17:45  2:0 — Окпосо (Шири, Болье) — 25:43  2:1 — Чирелли (Киллорн, Гурд) — 25:58
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